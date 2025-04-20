CNN: пасхальное перемирие подстегнет Трампа к пророссийскому настроению

В США рассказали о возможной реакции Трампа на пасхальное перемирие, которое объявил Путин.
Проведение пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, может привести к тому, что лидер США Дональд Трамп займет более пророссийскую позицию по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники и аналитические данные.
«Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», — говорится в сообщении телеканала. По мнению аналитиков, подобные изменения в риторике могут повлиять на дальнейшее развитие отношений между США и Украиной, а также на ход мирных переговоров.
Телеканал также указывает, что введение режима прекращения огня может создать для украинских войск серьезные логистические проблемы. В частности, в условиях затишья возможны перебои с поставками и снабжением подразделений, а также сложности с координацией действий на линии соприкосновения.
19 апреля Путин сообщил о введении режима прекращения огня на территории Украины в связи с празднованием Пасхи. Согласно его заявлению, перемирие вступает в силу с 18:00 по московскому времени 19 апреля и продлится до полуночи 21 апреля.
Глава государства отметил, что развитие ситуации во время действия режима тишины позволит оценить заинтересованность Киева в мирном разрешении конфликта. При этом Путин подчеркнул необходимость поддерживать высокую боевую готовность российских военных из-за риска возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов продлить пасхальное перемирие на линии соприкосновения при условии, что российская сторона будет придерживаться режима тишины. При этом он уточнил, что ВСУ будут реагировать на действия противоположной стороны зеркально. Несмотря на это украинские военные нарушили пасхальное перемирие продолжая наносить удары по мирным городам Херсонской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.