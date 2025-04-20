CNN: пасхальное перемирие подстегнет Трампа к пророссийскому настроению

«Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», — говорится в сообщении телеканала. По мнению аналитиков, подобные изменения в риторике могут повлиять на дальнейшее развитие отношений между США и Украиной, а также на ход мирных переговоров.