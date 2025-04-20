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В НАО из-за шторма сорвало крышу школы, детей эвакуировали

В Ненецком автономном округе (НАО) введен режим чрезвычайной ситуации из-за шквалистого ветра. Шторм нанёс ущерб жилым домам и образовательному учреждению. Об этом проинформировала врио губернатора региона Ирина Гехт в своём Telegram-канале.

В посёлке Искателей и Нарьян-Маре повреждены около двух десятков многоквартирных домов и здание школы. По словам Гехт, сорвана кровля здания учебного заведения. Учебный процесс приостановлен. С понедельника, 21 апреля, школьники перейдут на дистанционное обучение.

В общей сложности зафиксировано 17 повреждений в многоквартирных домах. У девяти домов пострадала крыша, у четырёх — фасады, у остальных — входные группы.

«С завтрашнего дня начнём восстановительные работы», — написала Гехт.

Ранее сообщалось, что Новосибирск засыпало снегом прямо перед Пасхой. Непогода в городе сопровождается сильный ветром и морозами. МЧС предупреждает о риске аварий на дорогах из-за гололедицы и плохой видимости. Температура воздуха опустилась до минус девяти градусов.