В НАО из-за шторма сорвало крышу школы, детей эвакуировали

В посёлке Искателей и Нарьян-Маре повреждены около двух десятков многоквартирных домов и здание школы. По словам Гехт, сорвана кровля здания учебного заведения. Учебный процесс приостановлен. С понедельника, 21 апреля, школьники перейдут на дистанционное обучение.