В НАО из-за шторма сорвало крышу школы, детей эвакуировали

В посёлке Искателей и Нарьян-Маре повреждены около двух десятков многоквартирных домов и здание школы. По словам Гехт, сорвана кровля здания учебного заведения. Учебный процесс приостановлен. С понедельника, 21 апреля, школьники перейдут на дистанционное обучение.
В общей сложности зафиксировано 17 повреждений в многоквартирных домах. У девяти домов пострадала крыша, у четырёх — фасады, у остальных — входные группы.
«С завтрашнего дня начнём восстановительные работы», — написала Гехт.
Ранее сообщалось, что Новосибирск засыпало снегом прямо перед Пасхой. Непогода в городе сопровождается сильный ветром и морозами. МЧС предупреждает о риске аварий на дорогах из-за гололедицы и плохой видимости. Температура воздуха опустилась до минус девяти градусов.