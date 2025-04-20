Ушла из общежития и не вернулась: В Дальнереченске пропала 17-летняя студентка

В приморском городе Дальнереченск уже вторые сутки ищут 17-летнюю Викторию Кваша. Девушка пропала 19 апреля, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
17-летняя студентка Промышленно технологического колледжа ушла из общежития и не вернулась. Последний раз ее видели в пятницу, 19 апреля. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Особые приметы: на вид 17−18 лет, худощавого телосложения, волосы темные. О том, во что была одета девушка, информации нет.
Пропал подросток. ПРОО «ПримПоиск».
Если вы видели Викторию или знаете что-либо о ее местонахождении, срочно сообщите об этом по телефонам:
8 (42356) 2−57−05 — дежурная часть;
102 или 112 — полиция;
8 914 069 90 90, 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).
Если вы стали свидетелем пропажи человека, не откладывайте звонок в полицию. Чем быстрее начнется поиск, тем выше шансы найти пропавшего живым и здоровым.