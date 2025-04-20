Число жертв кровавых скотоводов в Нигерии выросло до 56

Напомним, нападение произошло ночь с четверга на пятницу, оно повлекло за собой мобилизацию сил безопасности. Глава региона возложил ответственность за это нападение и другие подобные инциденты в регионе на этническую группу скотоводов, чьи действия, в том числе, были мотивированы религиозными убеждениями. Как сообщил представитель власти, в ходе поисковых работ число жертв может возрасти.