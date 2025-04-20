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Число жертв кровавых скотоводов в Нигерии выросло до 56

В результате вооружённого нападения в штате Бенуэ, расположенном в центральной части Нигерии, погибли не менее 56 человек. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» в ночь на воскресенье.

Источник: Life.ru

«По последним подсчётам, число погибших в результате нападений возросло до 56 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, нападение произошло ночь с четверга на пятницу, оно повлекло за собой мобилизацию сил безопасности. Глава региона возложил ответственность за это нападение и другие подобные инциденты в регионе на этническую группу скотоводов, чьи действия, в том числе, были мотивированы религиозными убеждениями. Как сообщил представитель власти, в ходе поисковых работ число жертв может возрасти.