Путин объявил об остановке всех боевых действий против Украины: реакция мира

«Я думаю, Россия хочет показать, что она готова к мирному соглашению и к переговорам. Показать это Украине, показать это и Европе — мол, смотрите, мы готовы, хоть вы все время и говорите, что это не так, но это не мы, кто нарушает режим прекращения огня. Но на самом деле ведь все наоборот, потому что Украина нарушила режим прекращения огня, когда речь шла об энергообъектах», — заявила ван ден Энде.