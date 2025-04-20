В Хабаровском крае пламя унесло жизнь и оставило дом в руинах

В Хабаровском крае за минувшие сутки не произошло чрезвычайных ситуаций, но пожарным пришлось немало потрудиться. Подразделения МЧС ликвидировали 15 возгораний, из которых 10 — это палы сухой травы, а три — пожары в жилом секторе, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
В селе Мичуринское Хабаровского района ночью полностью сгорела квартира в деревянном доме на двух хозяев. Когда пожарные прибыли, из окон уже вырывалось открытое пламя. С огнём боролись больше трёх часов, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Погиб мужчина 35 лет. Сосед, 64-летний хозяин второй половины дома, был госпитализирован. Причины трагедии выясняют дознаватели МЧС.
В Хабаровске на улице Зелёная вспыхнул легковой автомобиль. Пожарные прибыли оперативно, на тушение ушло 20 минут, однако моторный отсек и передняя часть иномарки выгорели полностью. Хозяин машины находился на месте происшествия, причины возгорания установят специалисты.
Ещё одно возгорание произошло утром 20 апреля в частной бане на улице Нефтяной. Распространение огня остановили через полчаса после прибытия. Полностью пожар ликвидировали к 06:15 по хабаровскому времени, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причину устанавливают дознаватели Госпожнадзора.
Кроме того, пожарно-спасательные подразделения трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. А вот к аварийно-спасательным и другим неотложным работам спасателей МЧС России за сутки не привлекали.
Сегодня в Хабаровске синоптики обещают дождь, северо-западный ветер 5−10 м/с и температуру +10…+12°С.
Берегите себя, и пусть этот день обойдётся без происшествий!