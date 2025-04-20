В Хабаровском крае пламя унесло жизнь и оставило дом в руинах

В селе Мичуринское Хабаровского района ночью полностью сгорела квартира в деревянном доме на двух хозяев. Когда пожарные прибыли, из окон уже вырывалось открытое пламя. С огнём боролись больше трёх часов, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Погиб мужчина 35 лет. Сосед, 64-летний хозяин второй половины дома, был госпитализирован. Причины трагедии выясняют дознаватели МЧС.