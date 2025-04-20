Рулевой выжил, пассажир мертв: Стали известны подробности смертельного ДТП во Владивостоке

Появились новые детали о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в районе дома № 67 на улице Светланская во Владивостоке. Погибшим оказался 27-летний пассажир. Виновник ДТП находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу МВД.
По данным Госавтоинспекции, авария случилась в темное время суток на участке дороги с мокрым асфальтовым покрытием. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, медики и спасатели.
Установлены обстоятельства столкновения. 28-летний водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь со стороны улицы Лазо в направлении Луговой, проигнорировал дорожную разметку 1.1 и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другой Toyota Prius под управлением 27-летнего водителя.
Последствия аварии оказались трагическими: 27-летний пассажир автомобиля, выехавшего на встречную полосу, скончался от полученных травм. Оба водителя были госпитализированы в тяжелом состоянии.
В настоящее время полиция проводит тщательную проверку всех обстоятельств происшествия. Специалисты устанавливают причины, которые привели к аварийной ситуации, и проводят необходимые исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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