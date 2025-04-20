Рулевой выжил, пассажир мертв: Стали известны подробности смертельного ДТП во Владивостоке

Появились новые детали о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в районе дома № 67 на улице Светланская во Владивостоке. Погибшим оказался 27-летний пассажир. Виновник ДТП находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу МВД.