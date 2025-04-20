В Новосибирске отправили в колонию пенсионерку, убившую сожителя

Во время застолья произошла ссора, пенсионерка схватилась за нож и ударила мужчину в область сердца. Тот скончался на месте. Следователи завели уголовное дело об убийстве, но задержанная вину не признала. Она утверждала, что просто защищалась, потому что сожитель напал на нее с молотком.