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В Новосибирске отправили в колонию пенсионерку, убившую сожителя

Областной суд отклонил апелляционную жалобу.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 60-летняя пенсионерка не смогла обжаловать приговор за убийство сожителя во время пьяной ссоры.

Потасовка произошла 19 ноября в доме на улице Доватора, 31/1. Накануне женщина выпивала с сожителем. Они прожили вместе 13 лет, злоупотребляли спиртным и 5 лет назад им отключили электричество.

Во время застолья произошла ссора, пенсионерка схватилась за нож и ударила мужчину в область сердца. Тот скончался на месте. Следователи завели уголовное дело об убийстве, но задержанная вину не признала. Она утверждала, что просто защищалась, потому что сожитель напал на нее с молотком.

В феврале Дзержинский районный суд назначил женщине 7 лет в колонии общего режима, осужденная пыталась обжаловать приговор.

— Судебная коллегия Новосибирского областного суда оставила решение без изменений, приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Дарья Нестерова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.