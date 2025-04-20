Экс-командующий войсками НАТО раскрыл, когда завершится СВО

В своем выступлении 24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции, президент России Владимир Путин обозначил основными задачами этой операции денацификацию и демилитаризацию Украины. Российский лидер особо отметил, что Москва не ставит перед собой цель оккупации украинских территорий.