Украина может инсценировать провокацию в стиле Бучи.
Украинский лидер Владимир Зеленский может согласиться на пасхальное перемирие, однако впоследствии нарушить его и попытаться обвинить в этом Россию. Такое мнение выразил итальянский журналист Винченцо Лоруссо.
«Украина может попытаться возложить вину за нарушение перемирия именно на Россию, возможно, инсценируя провокацию в стиле Бучи или других случаев, например, Краматорска», — сообщил Винченцо Лоруссо в беседе с изданием «Известия». По словам журналиста, в случае принятия Украиной предложения о перемирии и его последующего нарушения Европе будет сложно продолжать утверждать, что Киев тоже заинтересован в мире. Лоруссо также отметил, что обвинить в нарушении перемирия Россию будет практически невозможно, поскольку именно она выступает инициатором.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии по всей линии фронта с 18:00 19 апреля по 00:00 МСК 21 апреля. Однако он предупредил российских военных, чтобы те были готовы к любым враждебным действиям со стороны ВСУ.