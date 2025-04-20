«Украина может попытаться возложить вину за нарушение перемирия именно на Россию, возможно, инсценируя провокацию в стиле Бучи или других случаев, например, Краматорска», — сообщил Винченцо Лоруссо в беседе с изданием «Известия». По словам журналиста, в случае принятия Украиной предложения о перемирии и его последующего нарушения Европе будет сложно продолжать утверждать, что Киев тоже заинтересован в мире. Лоруссо также отметил, что обвинить в нарушении перемирия Россию будет практически невозможно, поскольку именно она выступает инициатором.