Дочь экс-мэра Самары не признала вину

В материалах дела также отмечается, что Тархова с Милеевым обсуждали продажу доли ее отца в предприятии. По словам Тарховой, в январе 2013 года она вместе с Виктором Тарховым отвезла Милееву два чемодана с деньгами: якобы давний друг семьи предложил взять в долг 2,5 миллиона долларов под 20% годовых сроком на три года. По утверждению Тарховой, Милеев долг не вернул, и ее действия были попыткой вернуть эти средства для своего отца. Также сообщается, что в настоящее время к уголовной ответственности привлечена внучка экс-мэра Самары Екатерина.