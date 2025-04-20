Дочь экс-мэра Самары не признала вину

Тархова не признала вину в вымогательстве сотен миллионов рублей.
Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила Тархова, осужденная в 2022 году за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева, не признала свою вину и настаивала, что просто пыталась вернуть долг, который тот задолжал ее отцу. Об этом говорится в материалах дела.
«Подсудимая вину в совершении преступления не признала в полном объеме», — передает РИА Новости текст документов. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что депутат Милеев сообщил Тарховой о согласии передать деньги, чтобы предотвратить распространение сведений, которые могли бы нанести ему вред. Однако после этого он обратился с заявлением в региональное управление ФСБ и согласился на участие в оперативном эксперименте. В рамках следствия было установлено, что Тархова передала Милееву расписку, в которой указала свое обязательство не распространять порочащих сведений о депутате в обмен на деньги.
В материалах дела также отмечается, что Тархова с Милеевым обсуждали продажу доли ее отца в предприятии. По словам Тарховой, в январе 2013 года она вместе с Виктором Тарховым отвезла Милееву два чемодана с деньгами: якобы давний друг семьи предложил взять в долг 2,5 миллиона долларов под 20% годовых сроком на три года. По утверждению Тарховой, Милеев долг не вернул, и ее действия были попыткой вернуть эти средства для своего отца. Также сообщается, что в настоящее время к уголовной ответственности привлечена внучка экс-мэра Самары Екатерина.
Как ранее информировало Следственное управление СК РФ по Самарской области, 31 января в полицию поступило заявление от знакомого бывшего главы Самары о его пропаже. В ходе проверки было установлено, что Виктор Тархов и его супруга последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого по подозрению в совершении преступления была задержана внучка супругов. Позднее ей было предъявлено обвинение в совершении двойного убийства.
В конце февраля СК сообщил, что задержанная призналась в причастности к убийству двух человек, а также указала на соучастника, который в настоящее время разыскивается правоохранительными органами. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что решила совершить преступление из корыстных побуждений: она отравила родственников, после чего с использованием жидкого азота заморозила их тела. Затем сообщник обвиняемой произвел расчленение, а фрагменты тел были выброшены в различные мусорные контейнеры на территории Самары.