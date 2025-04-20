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Пьяный водитель «Тойоты» насмерть сбил 23-летнего парня под Новосибирском

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Источник: ГИБДД Новосибирской области

Смертельная авария произошла в Барабинске под Новосибирском. Пьяный 40-летний мужчина сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Авария произошла поздно вечером 19 апреля около 23 часов в Барабинске. По предварительным данным, 40-летний пьяный водитель за рулем «Тойота Королла Филдер» ехал прямо по улице Мира и напротив дома № 78 сбил пешехода, который шел в попутном направлении.

В результате ДТП 23-летний парень скончался.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.