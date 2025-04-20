Пьяный водитель «Тойоты» насмерть сбил 23-летнего парня под Новосибирском

Авария произошла поздно вечером 19 апреля около 23 часов в Барабинске. По предварительным данным, 40-летний пьяный водитель за рулем «Тойота Королла Филдер» ехал прямо по улице Мира и напротив дома № 78 сбил пешехода, который шел в попутном направлении.