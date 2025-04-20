Тысячи американцев устроили протест против Трампа. Видео

На этот раз численность участников в ряде городов, таких как Вашингтон и Чикаго, оказалась меньше по сравнению с акциями, прошедшими 5 апреля. Тем не менее, по словам одного из организаторов из группы 50501, на 22 апреля было запланировано более 700 мероприятий от Джексонвилла во Флориде до Лос-Анджелеса. В Нью-Йорке участники марша заполнили 15 кварталов Мэдисон-авеню.