Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за сутки ликвидировали 31 пожар и 13 палов травы

В Красноярском крае за сутки потушено более 130 гектаров травы.

Источник: МЧС по Красноярскому краю

За сутки 19 апреля в Красноярском крае было ликвидировано 31 возгорание, включая 13 палов травы. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю.

Огнём повреждено более 135 гектаров травяного покрова. Один из пожаров произошёл в районе населённого пункта Сухая Балка Емельяновского района — там горела сухая трава на площади 0,05 гектара. К тушению привлекались 4 человека и одна единица техники.

В Лесосибирске загорелось нежилое здание. Пламя охватило 18 квадратных метров, но удалось не допустить распространения на соседние строения и складированные пиломатериалы. На месте работали 11 спасателей и 3 машины.

Кроме того, в Краснотуранском районе погибли два человека из-за пожара, предварительно, вызванного неосторожностью при курении.

Также зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие. В Красноярске водитель легкового автомобиля врезался в припаркованный грузовик. Пострадавшего пришлось деблокировать — его доставили в больницу.

Происшествий на акваториях края за сутки не зарегистрировано.