В Красноярском крае за сутки ликвидировали 31 пожар и 13 палов травы

За сутки 19 апреля в Красноярском крае было ликвидировано 31 возгорание, включая 13 палов травы. Об этом сообщили в МЧС по Красноярскому краю.
Огнём повреждено более 135 гектаров травяного покрова. Один из пожаров произошёл в районе населённого пункта Сухая Балка Емельяновского района — там горела сухая трава на площади 0,05 гектара. К тушению привлекались 4 человека и одна единица техники.
В Лесосибирске загорелось нежилое здание. Пламя охватило 18 квадратных метров, но удалось не допустить распространения на соседние строения и складированные пиломатериалы. На месте работали 11 спасателей и 3 машины.
Кроме того, в Краснотуранском районе погибли два человека из-за пожара, предварительно, вызванного неосторожностью при курении.
Также зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие. В Красноярске водитель легкового автомобиля врезался в припаркованный грузовик. Пострадавшего пришлось деблокировать — его доставили в больницу.
Происшествий на акваториях края за сутки не зарегистрировано.