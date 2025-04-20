Пользователя Telegram оштрафовали за комментарий про теракт в «Крокусе»

Согласно материалам дела, мужчина размещал сообщения в неофициальном чате одного из факультетов Российского университета дружбы народов и в личных сообщениях, где, по мнению следствия, допускал высказывания, возбуждающие ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство. После того как студенты РУДН подали коллективную жалобу, в отношении пользователя был составлен административный протокол по факту возбуждения ненависти или вражды, а также унижения человеческого достоинства. Об этом говорится в постановлении суда, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.