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Трагедия в Челябинской области: при пожаре погибли четыре ребенка

Трагедия в Челябинской области — при пожаре погибли четыре ребенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на 20 апреля огнеборцы работали в Юрюзани.

Там в поселке Василовка горел частный дом. Пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома.

«В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: 7 и 5 лет (близнецы). Дети находились дома без родителей», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.

На месте работали 23 человека и шесть единиц. Открытое горение ликвидировано на площади 160 квадратных метров.

Для установления причины на месте работает испытательная пожарная лаборатория. С родственниками погибших будет организована работа психолога Ашинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.