Трагедия в Челябинской области: при пожаре погибли четыре ребенка

В ночь на 20 апреля огнеборцы работали в Юрюзани.
Там в поселке Василовка горел частный дом. Пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома.
«В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: 7 и 5 лет (близнецы). Дети находились дома без родителей», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
На месте работали 23 человека и шесть единиц. Открытое горение ликвидировано на площади 160 квадратных метров.
Для установления причины на месте работает испытательная пожарная лаборатория. С родственниками погибших будет организована работа психолога Ашинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.