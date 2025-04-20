В поселке Палкинский Торфяник сгорел садовый дом

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, пожар произошел в 22:40. На площади в 56 квадратных метров сгорели садовый дом и надворные постройки.
В борьбе с огнем участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда «РМК ПОИСК».
В 23:25 огонь был локализован, в 00:07 открытое горение ликвидировали, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 01:52.
По данным на утро 20 апреля, за сутки в регионе была организована работа по тушению 23 техногенных пожаров, пострадавших, спасённых и погибших нет. Пожарно-спасательные подразделения на ДТП не реагировали.