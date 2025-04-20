Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Палкинский Торфяник сгорел садовый дом

19 апреля в садовом товариществе в поселке Палкинский Торфяник сгорел садовый дом.

Источник: МК-Урал

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, пожар произошел в 22:40. На площади в 56 квадратных метров сгорели садовый дом и надворные постройки.

В борьбе с огнем участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда «РМК ПОИСК».

В 23:25 огонь был локализован, в 00:07 открытое горение ликвидировали, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 01:52.

По данным на утро 20 апреля, за сутки в регионе была организована работа по тушению 23 техногенных пожаров, пострадавших, спасённых и погибших нет. Пожарно-спасательные подразделения на ДТП не реагировали.