МВД: мошенники признаются жертвам в обмане, чтобы сильнее их напугать

После того как жертва сообщает код, мошенник неожиданно признаётся, что её обманули. Этот приём используется намеренно — чтобы шокировать человека и сделать его более внушаемым перед следующими звонками. Далее в дело вступают другие участники схемы, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, «Госуслуг» или Росфинмониторинга. Под предлогом защиты от мошенников они уговаривают перевести средства на якобы «безопасный» счёт.