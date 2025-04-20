МВД: мошенники признаются жертвам в обмане, чтобы сильнее их напугать

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана, цель которой — запугать жертву и вынудить её подчиняться дальнейшим инструкциям.
Как сообщает МВД России, аферисты сначала звонят человеку от имени представителя мобильного оператора, убеждая его в необходимости продлить договор на услуги связи. Для этого просят назвать код из СМС, который на самом деле нужен для получения доступа к аккаунтам или банковским операциям.
После того как жертва сообщает код, мошенник неожиданно признаётся, что её обманули. Этот приём используется намеренно — чтобы шокировать человека и сделать его более внушаемым перед следующими звонками. Далее в дело вступают другие участники схемы, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, «Госуслуг» или Росфинмониторинга. Под предлогом защиты от мошенников они уговаривают перевести средства на якобы «безопасный» счёт.
В МВД настоятельно рекомендуют проявлять осторожность и не доверять подобным звонкам, особенно если собеседник требует конфиденциальные данные или предлагает перевести деньги.
Ранее МВД обратило внимание на новую схему мошенничества, связанную с сайтами знакомств, где студенты лингвистических вузов, выдавая себя за иностранных женщин, обманывают россиян с целью получения денег.