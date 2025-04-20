В Астрахани пять детей погибли при пожаре в частном доме

Установлено, что в два часа ночи воскресенья по местному времени (01.00 мск) произошло возгорание частного дома на улице Ольховской в Кировском районе города Астрахани.
«Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре», — говорится ведомства. В следующем сообщении добавляется, что обнаружено тело пятого ребенка.
Как пишет ведомство, погибшим было от 4 до 11 лет, их мать отсутствовала дома.
Ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.