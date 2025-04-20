Пятеро детей, оставшиеся дома без мамы, сгорели при пожаре в Астрахани

В результате проверки было установлено, что возгорание частного жилого дома произошло около двух часов ночи 20 апреля. После тушения пожара на месте были обнаружены тела четырех несовершеннолетних в возрасте от четырех до 11 лет. Позже нашли тело еще одного ребенка.