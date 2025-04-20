Пятеро детей, оставшиеся дома без мамы, сгорели при пожаре в Астрахани

В Астрахани при пожаре погибли дети.
В Астрахани пятеро детей погибли в результате пожара, который произошел в частном доме в одном из районов города. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Астраханской области.
«Следственным отделом … проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре… В настоящее время обнаружено тело пятого ребенка», — пишет telegram-канал регионального СК.
В результате проверки было установлено, что возгорание частного жилого дома произошло около двух часов ночи 20 апреля. После тушения пожара на месте были обнаружены тела четырех несовершеннолетних в возрасте от четырех до 11 лет. Позже нашли тело еще одного ребенка.
На момент трагедии мать несовершеннолетних отсутствовала дома. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.