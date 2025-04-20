Экс-депутат от АдГ рассказала о нападках на православных в Германии

«Они (настоятели православных храмов в Германии, — прим. URA.RU) сталкиваются не просто с каким-то осуждением, а с преследованием со стороны властей. У них начинают перепроверять старую документацию, которая, например, должна храниться 25 лет, и вот они ее за последние 24 года и 11 месяцев проверяют, чтобы найти какой-то документ, который был не сохранен», — подчеркнула Ольга Петерсен в беседе с РИА Новости. Она добавила, что священнослужители обращаются к ней за советом, опасаясь за свою безопасность и думая о необходимости покинуть страну.