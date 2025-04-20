Четверо детей погибли при пожаре в Челябинской области

Горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В результате происшествия погибли 12-летняя девочка и три мальчика в возрасте семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей.