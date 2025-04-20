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Четверо детей погибли при пожаре в Челябинской области

В ночь на воскресенье, 20 апреля, в посёлке Василовка, который расположен в черте города Юрюзань, загорелся частный дом. При пожаре погибли четверо детей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Челябинской области.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В результате происшествия погибли 12-летняя девочка и три мальчика в возрасте семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей.

На тушении работали 23 человека и шесть единиц техники. Открытое горение ликвидировали на площади 160 квадратных метров.

Для установления причин случившегося на месте работает испытательная пожарная лаборатория. Родственникам погибших детей МЧС окажет психологическую помощь.