Четверо детей погибли при пожаре в Челябинской области

Горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В результате происшествия погибли 12-летняя девочка и три мальчика в возрасте семи и пяти лет (близнецы). Дети находились дома без родителей.
На тушении работали 23 человека и шесть единиц техники. Открытое горение ликвидировали на площади 160 квадратных метров.
Для установления причин случившегося на месте работает испытательная пожарная лаборатория. Родственникам погибших детей МЧС окажет психологическую помощь.