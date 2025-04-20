В Нигерии не менее 56 человек стали жертвами нападения боевиков

По меньшей мере 56 человек погибли в результате нападения боевиков в штате Бенуэ, расположенном в центральной части Нигерии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление советника губернатора по связям со СМИ Соломона Иорпева.
Изначально сообщалось о 17 погибших в результате атаки, совершённой, предположительно, вооружёнными представителями кочующих скотоводов. Однако к воскресенью число жертв значительно возросло.
Нападение произошло в ночь с четверга на пятницу и повлекло за собой экстренное развертывание сил безопасности в регионе.
По мнению местных властей, за атакой стоят представители этнической группы скотоводов, ранее уже подозреваемые в подобных действиях. Мотив нападения может быть связан как с межэтническими, так и с религиозными противоречиями. Власти отмечают, что число погибших может возрасти по мере продолжения поисковых работ.
Ранее в Нигерии в результате взрыва бензовоза, попавшего в ДТП, погибли 86 человек. Еще 52 человека получили серьезные ожоги.