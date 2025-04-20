В Нигерии не менее 56 человек стали жертвами нападения боевиков

По мнению местных властей, за атакой стоят представители этнической группы скотоводов, ранее уже подозреваемые в подобных действиях. Мотив нападения может быть связан как с межэтническими, так и с религиозными противоречиями. Власти отмечают, что число погибших может возрасти по мере продолжения поисковых работ.