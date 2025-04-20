Американский блогер ужаснулся разнице между Нью-Йорком и Москвой

Блогер также отметил, что на улицах Нью-Йорка наблюдается хаос из-за большого числа бездомных и наркозависимых. Касл подчеркнул, что его цель — обратить внимание общественности на проблему запущенности американских городов и показать возможности для положительных изменений. Он добавил, что пример Москвы демонстрирует, как городское пространство может быть организовано иначе, обеспечивая более комфортные условия для жителей и гостей мегаполиса.