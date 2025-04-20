Касл заявил об очевидной разнице между Москвой и Нью-Йорком.
Нью-Йорк значительно уступает Москве в чистоте и благоустройстве улиц, заявил американский блогер и ветеран войны в Афганистане Дэн Касл. По его словам, внешний вид американского мегаполиса оставляет желать лучшего по сравнению со столицей России.
«Если сравнивать состояние улиц, то сразу видно, что за улицами Нью-Йорка не следят, все выглядит грязно… В Москве, для сравнения, улицы намного чище, мусора вообще нет, разница очевидна. Почему так? Почему Нью-Йорк выглядит запущенным?» — сказал Касл на YouTube-канале Wild Siberia.
Блогер также отметил, что на улицах Нью-Йорка наблюдается хаос из-за большого числа бездомных и наркозависимых. Касл подчеркнул, что его цель — обратить внимание общественности на проблему запущенности американских городов и показать возможности для положительных изменений. Он добавил, что пример Москвы демонстрирует, как городское пространство может быть организовано иначе, обеспечивая более комфортные условия для жителей и гостей мегаполиса.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл, находясь с визитом в российской столице, пришел к аналогичным выводам. По его словам, Москва существенно превосходит такие города, как Лондон, Майами, Нью-Йорк и Лос-Анджелес по многим параметрам.