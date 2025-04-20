Оставленный без присмотра электрообогреватель стал причиной пожара в Боханском районе

В поселке Новая Ида в Боханском районе утром произошел пожар в бане, предположительной причиной которого стало короткое замыкание обогревателя. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.