Оставленный без присмотра электрообогреватель стал причиной пожара в Боханском районе

В поселке Новая Ида в Боханском районе утром произошел пожар в бане, предположительной причиной которого стало короткое замыкание обогревателя. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Возгорание заметила соседка и вызвала пожарных. Огонь на площади 14 кв. метров ликвидировали девять пожарных и три единицы техники МЧС. В результате пожара обрушилась кровля, в добавок, стены бани получили серьезные повреждения.
Напомним, что 19 апреля в ангарском садоводстве «Сибирский садовод» загорелся дачный дом. Дым заметил проходивший мимо 72-летний сосед, он поспешил на помощь. Ангарчанин успел потушить пламя до приезда сотрудников МЧС. Но хозяина дома спасти не удалось.
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