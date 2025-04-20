ВС РФ освободят Горналь через один-два дня.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре выразил уверенность, что российские военные выбьют оставшихся боевиков ВСУ из Курской области в ближайшие дни.
«Остались Горналь и монастырь. Насколько известно, он уже, в принципе, освобожден. Я думаю, день-два, и враг будет окончательно изгнан из Курской земли», — подчеркнул военный эксперт в беседе с aif.ru.
Ранее, 19 апреля, стало известно об освобождении хутора Олешни в Курской области. Сообщалось, что ВСУ сделали его одним из своих главных опорников.