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Военный эксперт раскрыл, сколько дней осталось до полного освобождения Курской области

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре выразил уверенность, что российские военные выбьют оставшихся боевиков ВСУ из Курской области в ближайшие дни.

ВС РФ освободят Горналь через один-два дня.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре выразил уверенность, что российские военные выбьют оставшихся боевиков ВСУ из Курской области в ближайшие дни.

«Остались Горналь и монастырь. Насколько известно, он уже, в принципе, освобожден. Я думаю, день-два, и враг будет окончательно изгнан из Курской земли», — подчеркнул военный эксперт в беседе с aif.ru.

Ранее, 19 апреля, стало известно об освобождении хутора Олешни в Курской области. Сообщалось, что ВСУ сделали его одним из своих главных опорников.