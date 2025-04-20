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В страшном ДТП на трассе в Павлодарской области погибли четыре человека

Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области: столкнулись автомобили Pontiac и Lada Granta, в результате погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pixabay

По информации полиции, авария произошла на трассе «Калкаман — Керней», недалеко от села Бирлик Баянаульского района.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. В результате ДТП оба водителя и два пассажира, в том числе маленький ребёнок, скончались на месте. Ещё один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.

сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.