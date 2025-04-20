В страшном ДТП на трассе в Павлодарской области погибли четыре человека

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. В результате ДТП оба водителя и два пассажира, в том числе маленький ребёнок, скончались на месте. Ещё один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.