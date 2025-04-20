На подъезде к Ростову разбился мотоциклист

Перед этим авария с мотоциклом случилась в Гуково. Автомобилист при повороте не предоставил преимущество другим участникам движения. В результате легковушка протаранила электромопед, которым управлял 17-летний парень. Подросток получил травмы, и ему понадобилась помощь врачей.