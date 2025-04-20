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На подъезде к Ростову разбился мотоциклист

Под Ростовом водитель «БМВ» нарушил правила и спровоцировал аварию.

Источник: Комсомольская правда

На южном подъезде к Донской столице накануне вечером, 19 апреля, произошла серьезная авария, сообщили в ГАИ региона. По данным ведомства, 48-летний водитель автомобиля «БМВ» не пропустил мотоцикл под управлением 35-летнего мужчины.

В результате транспортные средства столкнулись, и водитель мотоцикла погиб на месте.

Перед этим авария с мотоциклом случилась в Гуково. Автомобилист при повороте не предоставил преимущество другим участникам движения. В результате легковушка протаранила электромопед, которым управлял 17-летний парень. Подросток получил травмы, и ему понадобилась помощь врачей.