В Челябинской области возбудили дело после гибели четырех детей при пожаре

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, ночью пожарные работали в поселке Василовка города Юрюзань, где горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: семилетний и пятилетние близнецы. Дети находились дома без родителей.