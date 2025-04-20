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В Челябинской области возбудили дело после гибели четырех детей при пожаре

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме поселка Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, ночью пожарные работали в поселке Василовка города Юрюзань, где горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: семилетний и пятилетние близнецы. Дети находились дома без родителей.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, уточняется в сообщении.

В ходе следствия будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики, поясняет СУСК.