В отдел полиции № 6 УМВД по Хабаровску обратилась местная жительница с заявлением о нанесении ей телесных повреждений. По словам потерпевшей, инцидент произошел в одном из городских скверов Железнодорожного района, где неизвестная женщина нанесла ей травмы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск. В настоящее время участковые уполномоченные полиции проводят проверку по данному факту. Для установления тяжести причиненного вреда назначена судебно-медицинская экспертиза. Видеозапись конфликта, появившаяся в социальных сетях, изучается правоохранителями. Ведется работа по установлению личности и мотивов нападавшей. На данный момент подробностей происшествия, как и мотива нападения, не сообщается. По завершении проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с нормами законодательства. Полиция призывает свидетелей происшествия обращаться по телефону 102.