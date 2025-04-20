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В Астрахани при пожаре в частном доме погибли пятеро детей

Строение на улице Ольховской в Кировском районе загорелось ночью.

Пятеро детей стали жертвами пожара в частном доме в Астрахани, в связи с чем следователи начали проверку, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Астраханской области.

Возгорание произошло в два часа ночи 20 апреля по местному времени (01:00 мск). Горел дом на улице Ольховской в Кировском районе.

Отмечается, что изначально были найдены тела четверых детей в возрасте от четырех до 11 лет. После на месте нашли тело ещё одного ребёнка. Их матери дома не было.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавило региональное подразделение СК РФ в своём Telegram-канале.

Напомним, 9 апреля в уезде Лунхуа на севере Китая вспыхнул пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли не менее 20 человек. Некоторые пожилые люди были переведены в ближайшее медучреждение для «дальнейшего наблюдения и лечения».