Четверо детей погибли в результате пожара в Челябинской области

Четверо детей погибли в результате пожара в частном доме в поселке Василовка в Челябинской области, передает пресс-служба регионального главка МЧС России.
По информации ведомства, возгорание произошло в ночь с 19 на 20 апреля. Крупный пожар охватил частный жилой дом, после чего огонь перекинулся на надворные постройки и кровлю соседнего дома.
«В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет (близнецы). Дети находились дома без родителей», — следует из публикации в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение на площади 160 кв. м. Для установления причины трагедии на месте работает испытательная пожарная лаборатория, с родственниками погибших будет организована работа психолога, заключили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Томской области четырехлетний ребенок погиб, играя со спичками.