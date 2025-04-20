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Четверо детей погибли в результате пожара в Челябинской области

Возгорание произошло в ночь с 19 на 20 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Четверо детей погибли в результате пожара в частном доме в поселке Василовка в Челябинской области, передает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По информации ведомства, возгорание произошло в ночь с 19 на 20 апреля. Крупный пожар охватил частный жилой дом, после чего огонь перекинулся на надворные постройки и кровлю соседнего дома.

«В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет (близнецы). Дети находились дома без родителей», — следует из публикации в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение на площади 160 кв. м. Для установления причины трагедии на месте работает испытательная пожарная лаборатория, с родственниками погибших будет организована работа психолога, заключили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Томской области четырехлетний ребенок погиб, играя со спичками.