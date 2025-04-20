Четыре ребёнка погибли в пожаре в Челябинской области

В ночь на 20 апреля в одном из посёлков Челябинской области в результате пожара в частном доме погибли четыре ребёнка. Об этом стало известно от главного управления МЧС по региону.
«Пламя охватило надворные постройки и кровлю соседнего здания. В результате пожара погибли четыре ребёнка: 12-летняя девочка и три мальчика — близнецы, 7 и 5 лет. Они находились в доме одни», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
В официальном заявлении МЧС говорится, что на месте происшествия работали 23 специалиста и 6 единиц техники. Площадь открытого огня составила 160 квадратных метров.
СК проверяет обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, с родственниками погибших детей будет проведена психологическая работа, сообщили в ведомстве.
Кроме того, стало известно, что в результате возгорания в квартире в Брянске погиб 14-летний подросток. Его родители и ещё один ребёнок успели спастись, покинув горящее помещение.