В Европе собрались арестовать замороженные активы России

В то же время часть стран ЕС и G7 не поддерживают инициативу по конфискации, опасаясь нарушения международного права и негативного влияния на доверие к евро. Министр бюджета Бельгии Винсент Ван Петегем в интервью Financial Times подчеркнул, что конфискация сейчас невозможна из-за сопутствующих рисков. По его мнению, замороженные активы целесообразнее использовать как рычаг во время мирных переговоров с Россией. Цахкна также отметил, что понимает осторожную позицию Бельгии и считает необходимым принимать подобные решения коллективно, в идеале — всеми странами G7.