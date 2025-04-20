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В Европе собрались арестовать замороженные активы России

Эстония хочет, чтобы Евросоюз арестовал замороженные активы России, потому что если они будут разморожены, ответственность за предоставленный Украине кредит в размере 20 миллиардов евро ляжет на ЕС и США, а оставшаяся часть долга — на других членов G7. Об этом заявил замглавы МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Европа не хочет допустить возвращения замороженных активов России.

Эстония хочет, чтобы Евросоюз арестовал замороженные активы России, потому что если они будут разморожены, ответственность за предоставленный Украине кредит в размере 20 миллиардов евро ляжет на ЕС и США, а оставшаяся часть долга — на других членов G7. Об этом заявил замглавы МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Эстония выступает за арест российских активов странами G7. «Это самое ясное и самое понятное решение», — заявил Маргус Цахкна, его слова передает Financial Times. Он отметил, что в случае отмены санкций активы России будут разморожены и вернуться ей, а страны ЕС и G7, обеспечившие военную помощь Украине за счет этих активов, потеряют к ним доступ и окажутся в минусе. «Мы не можем этого допустить», — отметил Цахкна.

В то же время часть стран ЕС и G7 не поддерживают инициативу по конфискации, опасаясь нарушения международного права и негативного влияния на доверие к евро. Министр бюджета Бельгии Винсент Ван Петегем в интервью Financial Times подчеркнул, что конфискация сейчас невозможна из-за сопутствующих рисков. По его мнению, замороженные активы целесообразнее использовать как рычаг во время мирных переговоров с Россией. Цахкна также отметил, что понимает осторожную позицию Бельгии и считает необходимым принимать подобные решения коллективно, в идеале — всеми странами G7.