Суд в Москве оштрафовал мужчину за комментарии в Telegram о теракте в «Крокусе»

Обвиняемый не явился на заседание, но через адвоката заявил, что аккаунт ему не принадлежит, а признательные показания якобы даны под давлением. Ранее он утверждал, что хотел привлечь внимание и не придерживается экстремистских взглядов. Адвокат добавил, что подсудимый проходил лечение в психиатрической больнице.