Суд в Москве оштрафовал мужчину за комментарии в Telegram о теракте в «Крокусе»

Установлено, что мужчина размещал сообщения в неофициальном чате факультета РУДН и в личной переписке. Ему также вменяются враждебные высказывания по национальному признаку. Жалоба студентов РУДН послужила основанием для административного протокола о возбуждении ненависти либо вражды и унижении достоинства.
Обвиняемый не явился на заседание, но через адвоката заявил, что аккаунт ему не принадлежит, а признательные показания якобы даны под давлением. Ранее он утверждал, что хотел привлечь внимание и не придерживается экстремистских взглядов. Адвокат добавил, что подсудимый проходил лечение в психиатрической больнице.
Суд признал его виновным в конце марта и назначил штраф. Сумма не уточняется, но санкция по статье составляет от 10 до 20 тысяч рублей.
Напомним, 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошёл теракт. Террористы открыли огонь по посетителям и устроили поджог. Погибли 145 человек. Следствие продолжает расследование. Адвокат Олег Власов, представляющий интересы Далерджона Мирзоева*, сообщил, что обвиняемые познакомились незадолго до теракта в Москве, Мирзоев* прибыл из Новосибирска. Общение велось в Telegram.
* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.