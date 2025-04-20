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Суд в Москве оштрафовал мужчину за комментарии в Telegram о теракте в «Крокусе»

Пользователь Telegram был оштрафован за комментарии, касающиеся трагедии в «Крокус сити холле». Об этом стало известно из постановления суда в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на копию документа.

Источник: Life.ru

Установлено, что мужчина размещал сообщения в неофициальном чате факультета РУДН и в личной переписке. Ему также вменяются враждебные высказывания по национальному признаку. Жалоба студентов РУДН послужила основанием для административного протокола о возбуждении ненависти либо вражды и унижении достоинства.

Обвиняемый не явился на заседание, но через адвоката заявил, что аккаунт ему не принадлежит, а признательные показания якобы даны под давлением. Ранее он утверждал, что хотел привлечь внимание и не придерживается экстремистских взглядов. Адвокат добавил, что подсудимый проходил лечение в психиатрической больнице.

Суд признал его виновным в конце марта и назначил штраф. Сумма не уточняется, но санкция по статье составляет от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошёл теракт. Террористы открыли огонь по посетителям и устроили поджог. Погибли 145 человек. Следствие продолжает расследование. Адвокат Олег Власов, представляющий интересы Далерджона Мирзоева*, сообщил, что обвиняемые познакомились незадолго до теракта в Москве, Мирзоев* прибыл из Новосибирска. Общение велось в Telegram.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.