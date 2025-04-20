В Египте восемь человек погибли и 25 пострадали в результате ДТП

Как сообщил губернатор генерал-майор Эмад Кадвани, в момент аварии транспортные средства перевозили рабочих и несовершеннолетних. Причины столкновения пока не уточняются, ведётся расследование обстоятельств произошедшего.
Кадвани также выразил соболезнования семьям погибших и поручил обеспечить пострадавшим доступ к медицинской и иной необходимой помощи. Он напомнил, что с августа прошлого года в регионе действует запрет на использование пикапов для перевозки людей по основным автодорогам и пустынным маршрутам.
Ранее в Казахстане на трассе Астана-Ерейментау-Шидерты перевернулся микроавтобус «Мерседес», перевозивший юных спортсменов. По информации полиции региона, водитель, пытаясь обогнать грузовик, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.