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В Египте восемь человек погибли и 25 пострадали в результате ДТП

На западной пустынной дороге вблизи населённого пункта Туна-эль-Джабаль в Египте произошло крупное ДТП с участием двух пикапов и полуприцепа. По данным портала Masrawy, в результате трагедии погибли восемь человек, ещё 25 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Источник: Life.ru

Как сообщил губернатор генерал-майор Эмад Кадвани, в момент аварии транспортные средства перевозили рабочих и несовершеннолетних. Причины столкновения пока не уточняются, ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

Кадвани также выразил соболезнования семьям погибших и поручил обеспечить пострадавшим доступ к медицинской и иной необходимой помощи. Он напомнил, что с августа прошлого года в регионе действует запрет на использование пикапов для перевозки людей по основным автодорогам и пустынным маршрутам.

Ранее в Казахстане на трассе Астана-Ерейментау-Шидерты перевернулся микроавтобус «Мерседес», перевозивший юных спортсменов. По информации полиции региона, водитель, пытаясь обогнать грузовик, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.