В Египте восемь человек погибли и 25 пострадали в результате ДТП

Кадвани также выразил соболезнования семьям погибших и поручил обеспечить пострадавшим доступ к медицинской и иной необходимой помощи. Он напомнил, что с августа прошлого года в регионе действует запрет на использование пикапов для перевозки людей по основным автодорогам и пустынным маршрутам.