В Фергане мужчина зарезал жену после ночного кошмара, в котором она ему изменяла с любовником

На суде он заявил, что никаких ссор или конфликтов в тот вечер между ними не было. Однако из показаний свидетелей стало ясно, что мужчина и ранее проявлял нездоровую ревность и неоднократно конфликтовал с супругой на почве ничем не подтверждённых подозрений. Женщина не раз уходила к родителям, пытаясь уйти от постоянных ссор, но из-за детей всё же возвращалась в семью.