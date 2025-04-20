В Фергане мужчина зарезал жену после ночного кошмара, в котором она ему изменяла с любовником

Как установило следствие, мужчина проснулся ночью от кошмара, в котором ему привиделось, что супруга изменяет ему с другим. В состоянии тревоги и ревности он, не сказав ни слова, достал из-под подушки кухонный нож, который, как позже выяснилось, хранил там регулярно, и нанёс спящей женщине тринадцать ножевых ударов.
Жертвой стала мать троих детей. Она скончалась прямо в постели от полученных ран. Сам убийца спустя некоторое время осознал, что натворил, и вызвал медицинскую помощь, признавшись в содеянном.
На суде он заявил, что никаких ссор или конфликтов в тот вечер между ними не было. Однако из показаний свидетелей стало ясно, что мужчина и ранее проявлял нездоровую ревность и неоднократно конфликтовал с супругой на почве ничем не подтверждённых подозрений. Женщина не раз уходила к родителям, пытаясь уйти от постоянных ссор, но из-за детей всё же возвращалась в семью.
Увы, необузданная ревность, ночной кошмар и мгновенный импульс стали роковой комбинацией. Теперь трое детей остались сиротами при живом отце, а сам мужчина осуждён на 16 лет лишения свободы.
Эта история — не просто жуткая хроника бытового насилия. Это пример того, к чему приводит разрушенное доверие, маниакальная ревность и неспособность справляться с эмоциями. Семья держится на уважении и взаимопонимании — когда они исчезают, результат может быть трагическим.