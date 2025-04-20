На пороге шторма: чего ждать от магнитной бури 21 апреля 2025

22 апреля: начало бурь. Спокойствие 21 апреля может быть временным. Уже 22 апреля ожидается резкое повышение геомагнитной активности. Вероятность магнитной бури достигает 85%. Это означает, что день может быть неспокойным, и следует быть готовым к возможным возмущениям.23−24 апреля: пик активности.23 апреля прогноз предупреждает о сильной магнитной буре класса G2. Это может повлиять на работу спутников и навигационных систем. 24 апреля активность останется высокой, хотя и немного снизится. 25−29 апреля: возвращение спокойствия. После 24 апреля геомагнитная обстановка должна успокоиться. 25−29 апреля прогнозируется низкая активность, что позволит системам восстановиться после бурь.30 апреля: небольшое повышение. В последний день апреля возможно небольшое повышение активности, но оно не должно быть критическим.