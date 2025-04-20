На пороге шторма: чего ждать от магнитной бури 21 апреля 2025

Апрель 2025 года стал месяцем сюрпризов для метеозависимых.
Апрель 2025 стал богатым на солнечные вспышки. На Земле произошло сразу несколько крупных магнитных бурь, которые стали неприятным сюрпризом для метеозависимых. Что ждать от небесной погоды 21 апреля 2025 и будет ли магнитная буря в этот день — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в конце апреля: что происходит на Солнце.
В последние недели апреля Солнце стало настоящим «бунтарем». Наблюдатели зафиксировали несколько сильных геомагнитных штормов, которые достигали класса G4 — это очень сильные возмущения, которые могут влиять на спутниковую связь, радиосигналы и даже навигационные системы на Земле. Эти штормы вызваны корональными выбросами массы (CME), когда Солнце выбрасывает огромные облака заряженных частиц в космическое пространство.
К концу рабочей недели активность Солнца несколько снизилась. 17 апреля зафиксировали пять слабых вспышек класса C, которые обычно не вызывают серьезных последствий. Последняя вспышка от 18 апреля была также небольшой. Ученые предупреждают, что звезда «успокоилась», но ненадолго, и вскоре Землю накроют новые магнитные бури.
Прогноз магнитной бури на 21 апреля 2025 года.
По данным Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, 21 апреля 2025 года магнитное поле Земли будет в основном спокойным. Геомагнитический индекс Kp, который показывает уровень возмущений в магнитном поле, ожидается на уровне 3. Это означает, что магнитосфера будет стабильной и неопасной.
Вероятность магнитной бури — всего 7%Вероятность небольших геомагнитных возмущений — 15%Вероятность спокойной магнитосферы — 78%
Это значит, что в течение дня скорее всего не будет сильных магнитных бурь, и люди могут не переживать за свое здоровье и самочувствие из-за геомагнитной активности.
Индекс Ap (показывает средний уровень геомагнитной активности за сутки) прогнозируется равным 8, что является низким значением. Индекс F10.7 — это показатель солнечного радиоизлучения, и он будет около 150, что тоже свидетельствует о стабильной солнечной активности.
Однако ученые предупреждают, что ближе к середине дня 21 апреля ситуация может измениться. По московскому времени начиная с полудня начнутся геомагнитные возмущения. К вечеру вероятность того, что эти возмущения перерастут в магнитные бури второго уровня, достигает 80%. Это значит, что буря может оказаться достаточно сильной.
Причина такого ухудшения прогноза — крупная корональная дыра на Солнце, которая образовалась за последние несколько дней. Через эту дыру выходит легкий, но постоянный солнечный ветер, который и влияет на магнитное поле Земли, вызывая возмущения и возможные бури.
Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге 21 апреля 2025.
Не только магнитные бури, но и атмосферное давление могут влиять на самочувствие. 21 апреля 2025 года в Москве ожидается низкое давление — около 747 мм ртутного столба, что ниже нормы (755−765 мм). Это может вызвать слабость, сонливость, головные боли и снижение работоспособности.
В Санкт-Петербурге ситуация противоположная: давление будет в норме — 759 мм ртутного столба. Так что жители Северной столицы могут быть спокойны.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.
Геомагнитная активность до конца апреля: что ждать.
22 апреля: начало бурь. Спокойствие 21 апреля может быть временным. Уже 22 апреля ожидается резкое повышение геомагнитной активности. Вероятность магнитной бури достигает 85%. Это означает, что день может быть неспокойным, и следует быть готовым к возможным возмущениям.23−24 апреля: пик активности.23 апреля прогноз предупреждает о сильной магнитной буре класса G2. Это может повлиять на работу спутников и навигационных систем. 24 апреля активность останется высокой, хотя и немного снизится. 25−29 апреля: возвращение спокойствия. После 24 апреля геомагнитная обстановка должна успокоиться. 25−29 апреля прогнозируется низкая активность, что позволит системам восстановиться после бурь.30 апреля: небольшое повышение. В последний день апреля возможно небольшое повышение активности, но оно не должно быть критическим.
Как магнитные бури могут повлиять на человека.
Хотя магнитные бури обычно не представляют серьезной опасности для здоровья, быть к ним готовым все же стоит. Вот несколько советов, которые помогут спокойно пережить этот период.
Следите за прогнозами. Регулярно проверяйте прогнозы геомагнитной активности на сайтах научных институтов или в приложениях для смартфонов. Это поможет вам быть в курсе изменений и подготовиться заранее. Сократите физическую нагрузку. В дни магнитных бурь постарайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок. Отложите тренировки, длительные прогулки или тяжелую работу. Организму будет легче справиться с возможным недомоганием. Обеспечьте себе отдых. Магнитные бури могут вызывать у некоторых людей усталость, раздражительность или бессонницу. Постарайтесь создать комфортные условия для отдыха. Уменьшите шум и свет в спальне, используйте успокаивающие ароматы или музыку. Питайтесь правильно. В дни магнитных бурь лучше избегать тяжелой и жирной пищи. Предпочтение отдайте легким и здоровым продуктам — фруктам, овощам, кашам и белковым блюдам. Следите за потреблением воды Избегайте стрессов. Повышенная геомагнитная активность может усиливать чувство тревоги и раздражительность. Практикуйте релаксацию, медитацию или глубокое дыхание, чтобы успокоить нервную систему.