В Челябинской области возбудили дело после гибели четырёх детей при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в посёлке Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
В настоящее время на месте инцидента работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведомство даст правовую оценку условиям проживания и воспитания детей. Кроме того, оно оценит работу местных органов системы профилактики.
Напомним, пожар в Василовке произошёл в ночь с 19 на 20 апреля. Сначала огонь охватил частный жилой дом. Дети находились дома без родителей. После чего пожар распространился на надворные постройки и кровлю рядом стоящего дома. Открытое горение на площади 160 кв. метров удалось ликвидировать.