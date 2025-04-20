В Челябинской области возбудили дело после гибели четырёх детей при пожаре

Напомним, пожар в Василовке произошёл в ночь с 19 на 20 апреля. Сначала огонь охватил частный жилой дом. Дети находились дома без родителей. После чего пожар распространился на надворные постройки и кровлю рядом стоящего дома. Открытое горение на площади 160 кв. метров удалось ликвидировать.