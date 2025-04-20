Самарского певца Эдуарда Шарлота исключили из перечня террористов и экстремистов

Напомним, после начал СВО Шарлот покинул России. За границей он записал несколько видео, на одном из которых якобы сжег свой паспорт. А в 2023-м артист решился вернуться на родину. Шарлота задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге и этапировали в Самару. Тогда в отношении артиста было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти или вражды, реабилитации нацизма и уничтожении паспорта.