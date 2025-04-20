Самарского певца Эдуарда Шарлота исключили из перечня террористов и экстремистов

Имя Эдуарда Шарлота пропало из списка Росфинмониторинга. Вместе с самарским артистом из перечня экстремистов и террористов были исключены еще пять человек, сообщает «КоммерсантЪ».
Ранее певец из Самары был обвинен по двум уголовным делам — об оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. На данным момент Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов, но при этом Четвертый кассационный суд в Нижнем-Новгороде оставил в силе приговор в отношении артиста.
Шарлота совсем скоро этапируют в колонию-поселение, где артист проведет ближайшие годы. Изначально обвинение запрашивало семь с половиной лет, но суд приговорил Шарлота к 5,5.
При этом с конца ноября 2023 года артист находился в СИЗО. Каждый день, проведенный там, будет засчитан за 2, проведенных в поселении.
Также известно, что Российская Православная Церковь официально простила певца, а сам артист совершал пожертвования в фонд поддержки участников специальной военной операции.
Напомним, после начал СВО Шарлот покинул России. За границей он записал несколько видео, на одном из которых якобы сжег свой паспорт. А в 2023-м артист решился вернуться на родину. Шарлота задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге и этапировали в Самару. Тогда в отношении артиста было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти или вражды, реабилитации нацизма и уничтожении паспорта.
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