В Тольятти водителя «Калины» госпитализировали после столкновения с «Хавалом»

О дорожном инциденте сообщили в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве уточнили: ДТП с участием отечественной легковушки и китайской иномарки произошло в Автозаводском районе Тольятти утром 20 апреля.
Автомобили «Лада Калина» и Haval столкнулись на пересечении Приморского проспекта и улицы Юбилейная в 9:50.
«Водитель 1996 года рождения отечественного транспортного средства с места ДТП госпитализирован», — сообщили в региональном ГУ МВД.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившейся дорожной аварии.
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