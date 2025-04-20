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Попавший в ДТП в Ерейментау ребенок транспортирован санавиацией в Павлодар

Павлодар. 20 апреля. КазТАГ — Попавший в ДТП в Ерейментау ребенок транспортирован санавиацией в Павлодарскую детскую областную больницу, передает КазТАГ.

Источник: Gov.kz

«Мальчик, 2012 года рождения 19 апреля 2025 года в 18:10 доставлен санитарной авиацией из районной больницы города Ерментау в областную детскую больницу», — cообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области в воскресенье.

Выставленный пострадавшему ребенку диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, обширная подкожная гематома затылочной области.

Сообщается, что транспортировку он перенес хорошо. Состояние стабильное, средней степени тяжести. Госпитализирован в реанимационное отделение, позднее переведен в травматологическое для наблюдения и интенсивной терапии.

Состояние остается стабильным.

Ранее КазТАГ сообщал, что 18 апреля на автодороге «Астана — Ерейментау — Шидерты» произошло ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и их тренер, скончавшийся на месте происшествия. По данным, полицию о поездке не уведомили, из-за чего сопровождение патрульными нарядами не осуществлялось.

Позже стало известно, что расследование обстоятельств и причин ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились 16 подростков и тренер, который погиб, находится на контроле руководства департамента полиции Акмолинской области.

Руководитель детского футбольного клуба Берикбол Жакып сообщил, что поездка тренера Алибека Жусупова, погибшего в ДТП в Акмолинской области, не была согласована с руководством и прошла без уведомления полиции.

Комитет по охране прав детей минпросвета РК сообщил, что перед поездкой в Астану на детский футбольный турнир родители воспитанников частной школы дали согласие на участие детей и их транспортировку, подтвердив это в общем чате WhatsApp, однако руководство школы не проинформировало правоохранительные и местные органы.