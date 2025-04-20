Попавший в ДТП в Ерейментау ребенок транспортирован санавиацией в Павлодар

Ранее КазТАГ сообщал, что 18 апреля на автодороге «Астана — Ерейментау — Шидерты» произошло ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и их тренер, скончавшийся на месте происшествия. По данным, полицию о поездке не уведомили, из-за чего сопровождение патрульными нарядами не осуществлялось.