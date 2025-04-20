В момент трагедии в Челябинской области мать погибших детей была в госпитале у мужа

Напомним, все произошло в Юрюзани (Катав-Ивановский район). Там в поселке Василовка в Пасхальную ночь горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. Погибли 12-летняя девочка, мальчики 7 лет и 5-летние близнецы. Дети находились дома без родителей. Открытое горение ликвидировано на площади 160 квадратных метров.