В момент трагедии в Челябинской области мать погибших детей была в госпитале у мужа

Такую информацию озвучил губернатор Алексей Текслер.
«Трагедия в поселке Василовка Катав-Ивановского района. В пожаре в частном доме погибли четыре ребенка. Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненому мужу в Москву, в госпиталь, оставив детей на родных», — прокомментировал глава региона.
На место происшествия следуют министр социальных отношений Наталья Лугачева, представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества», а также бригада психологической помощи из центра «Семья».
«Семью не бросим, поможем всемерно», — добавил Текслер.
Напомним, все произошло в Юрюзани (Катав-Ивановский район). Там в поселке Василовка в Пасхальную ночь горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. Погибли 12-летняя девочка, мальчики 7 лет и 5-летние близнецы. Дети находились дома без родителей. Открытое горение ликвидировано на площади 160 квадратных метров.
Наиболее вероятно, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома. По данным регионального Главка МЧС, ранее многодетной семье выдали пожарный извещатель, но в нем своевременно не сменили батарейку.
Расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).