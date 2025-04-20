Шестнадцать лесных пожаров ликвидированы за сутки в Беларуси

По данным ведомства, возгорания зафиксированы во всех областях страны. Общая площадь очагов превысила 35 гектаров.
В Минлесхозе напомнили, что в настоящее время во всех регионах действуют ограничения на посещение лесов, а в Хойникском районе — запрет.
Всего с начала года в лесном фонде произошло 326 лесных пожаров, охвативших площадь более 450 гектаров.
Ряд возгораний удалось предотвратить, ввиду того, что работники лесного хозяйства также брали на себя тушение сельхозпалов, останавливая огонь на пути к лесу.
Там призвали также граждан быть осторожными при обращении с огнем, соблюдать временные ограничения на посещение лесов.