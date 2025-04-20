В Беларуси из-за пожаров за минувшие сутки погибли три человека

Спасателям 19 апреля в 18.44 поступил вызов: в Фаниполе не улице Комсомольской произошел пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. Работники МЧС спасли хозяина, его брата и троих гостей. Из них двое получили ожоги первой-второй степени и двое отравились продуктами горения. Пострадавших госпитализировали.
«На пожаре обнаружен находившийся в гостях еще один гражданин 1962 года рождения, который скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в учреждение здравоохранения. Причины пожара и гибели устанавливаются», — рассказали в МЧС.
В этот же день около 20.00 поступила информация, что в деревне Сергеевичи Кировского района загорелся жилой дом. Погибшим был обнаружен хозяин жилища 1962 года рождения.
Помимо этого, в МЧС передали информацию медики, что в учреждении здравоохранения скончалась женщина 1948 года рождения. Она получила травмы при пожаре 7 апреля в жилом доме в городе Василевичи Речицкого района.
Специалисты выяснят причины пожаров.