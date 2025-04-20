В Беларуси из-за пожаров за минувшие сутки погибли три человека

Спасателям 19 апреля в 18.44 поступил вызов: в Фаниполе не улице Комсомольской произошел пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. Работники МЧС спасли хозяина, его брата и троих гостей. Из них двое получили ожоги первой-второй степени и двое отравились продуктами горения. Пострадавших госпитализировали.