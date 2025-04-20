Под Ростовом уснувший с сигаретой мужчина попал в больницу

В Егорлыкском районе Ростовской области в частном доме произошло возгорание. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС.
По данным ведомства, 53-летний дончанин уснул на веранде с непотушенной сигаретой. В результате искры попали на матрас и домашние вещи. Огонь охватил площадь в один квадратный метр.
На место ЧП сразу вызвали пожарных.
— Сотрудники МЧС России вынесли хозяина дома на улицу и передали врачам, — сказали в областном ГУ МЧС.
Известно, что дончанин получил ожоги и отравился продуктами горения.
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