В Новокубанске подросток-пассажир питбайка погиб под колесами большегруза

19 апреля в Новокубанске произошло смертельное ДТП. Трагедией закончилась езда несовершеннолетних на кроссовом мотоцикле, рассказали в Госавтоинспекции Краснодарского края.
Все случилось на пересечении улиц Первомайской и 3-ей Интернациональной. 12-летний водитель питбайка «Кайо» проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. От удара 14-летний пассажир мотоцикла вылетел из седла, попал под колеса встречного большегруза и погиб на месте. Несовершеннолетнего водителя питбайка госпитализировали с травмами.
Госавтоинспекция Кубани обращается к родителям с призывом контролировать досуг своих детей. Правоохранители напоминают, что эксплуатация спортинвентаря на дорогах общего пользования запрещена, и именно родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей.