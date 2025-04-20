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В Новокубанске подросток-пассажир питбайка погиб под колесами большегруза

Подростки на питбайке попали в страшное ДТП в Новокубанске.

Источник: Комсомольская правда

19 апреля в Новокубанске произошло смертельное ДТП. Трагедией закончилась езда несовершеннолетних на кроссовом мотоцикле, рассказали в Госавтоинспекции Краснодарского края.

Все случилось на пересечении улиц Первомайской и 3-ей Интернациональной. 12-летний водитель питбайка «Кайо» проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. От удара 14-летний пассажир мотоцикла вылетел из седла, попал под колеса встречного большегруза и погиб на месте. Несовершеннолетнего водителя питбайка госпитализировали с травмами.

Госавтоинспекция Кубани обращается к родителям с призывом контролировать досуг своих детей. Правоохранители напоминают, что эксплуатация спортинвентаря на дорогах общего пользования запрещена, и именно родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей.