В Новокубанске подросток-пассажир питбайка погиб под колесами большегруза

Все случилось на пересечении улиц Первомайской и 3-ей Интернациональной. 12-летний водитель питбайка «Кайо» проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. От удара 14-летний пассажир мотоцикла вылетел из седла, попал под колеса встречного большегруза и погиб на месте. Несовершеннолетнего водителя питбайка госпитализировали с травмами.