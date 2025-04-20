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В Ленобласти два человека утонули, катаясь на байдарке на Ладожском озере

Спасатели обнаружили их тела и передали полиции.

Источник: Аргументы и факты

Два человека утонули во время катания на байдарке на Ладожском озере.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, в ночь на 20 апреля поступил сигнал о том, что в районе мыса Морье на Ладожском озере перевернулась байдарка с двумя людьми.

На месте происшествия спасатели обнаружили тела погибших. Их уже транспортировали на берег и передали полиции.

На данный момент причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее, 19 апреля, мужчина отправился на рыбалку на озеро Длинное в Тихвинском районе и не вернулся. Оперативно выехавшая бригада спасателей обнаружила труп рыбака.