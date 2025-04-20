В Ленобласти два человека утонули, катаясь на байдарке на Ладожском озере

Два человека утонули во время катания на байдарке на Ладожском озере.
Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, в ночь на 20 апреля поступил сигнал о том, что в районе мыса Морье на Ладожском озере перевернулась байдарка с двумя людьми.
На месте происшествия спасатели обнаружили тела погибших. Их уже транспортировали на берег и передали полиции.
На данный момент причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее, 19 апреля, мужчина отправился на рыбалку на озеро Длинное в Тихвинском районе и не вернулся. Оперативно выехавшая бригада спасателей обнаружила труп рыбака.