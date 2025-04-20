Двух ящиков семги по привлекательной цене так и не довезли. В Минске женщина перевела деньги мошенникам, клюнув на рекламу в соцсети

Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности Заводского РУВД Минска проводят проверку по факту мошенничества. Дело в том, что минчанка хотела приобрести два ящика семги по привлекательной цене (рекламу увидела в соцсети), сделала полную предоплату и не получила ничего.
Потерпевшую не смутила низкая цена товара (за 5 кг филе семги продавец просил всего 135 рублей, когда в действительности его стоимость — не менее 400 рублей).
Такие махинации с рыбой и рыбными деликатесами в последнее время, к сожалению, не редкость, предупреждает телеграм-канал «Милиция Минска».
Мы писали, что спасатели сказали, что нашли на дне Цнянского водохранилища перед купальным сезоном (здесь подробнее), а еще что запах выдал милиции белоруса, совершившего восемь краж (все подробности здесь).