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В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апр — РИА Новости. В порту Холмска на юге Сахалина произошел разлив нефтепродуктов при перекачке из судна на берег, сообщила дальневосточная транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня (20 апреля) при перекачке топлива в береговые емкости из танкера “Александр Кащук”, находящегося на шестом причале Холмского морского торгового порта, произошел разлив нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства.

Вокруг судна установили боновое заграждение, чтобы избежать распространения горючего в окружающую среду.

Проверкой инцидента занимается сахалинская транспортная прокуратура. Она выяснит соблюдение законодательства при эксплуатации водного транспорта и при наличии оснований примет соответствующие меры.